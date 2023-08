Sukces Ukraińców. Odzyskują cenny sprzęt z frontu

Jak podaje profil Supernova Plus na Telegramie, z okolic wsi Robotyne ewakuowane są m.in. czołgi do rozminowania Leopard 2R. Oprócz tego na krótkim nagraniu można dostrzec porzucone i uszkodzone T-72. Ukraińcy nie informują o stanie maszyn, jednak podejmowanie prób ich ewakuacji może wskazywać, że nadają się do naprawy i ponownego użycia na froncie. To ważne, bowiem zarówno Leopardy 2R i T-72 stanowią cenny sprzęt dla wojska.