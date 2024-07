Jeszcze pachną nowością. Nowiutkie wozy w rękach Ukraińców

Wozy w najnowszej wersji nie są pierwszymi z tej rodziny, z którymi to Ukraińcy będą mieć do czynienia. Producent, który informuje o przekazaniu wsparcia na profilu na Facebooku, przypomina, że pierwsze generacje pojazdów Nowator trafiają do Sił Zbrojnych Ukrainy już od 2018 r.