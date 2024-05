Rosjanie nic nie ukryją. Sąsiad Polski kupi Ukrainie cenny sprzęt

Litwini kupią sześć radarów do zwiadów lotniczych dalekiego zasięgu Amber-1800. Sprzęt zostanie przekazany Ukrainie w ramach niemieckiej inicjatywy IAAD (Immediate Action on Air Defence), której celem jest wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej – podaje portal Militarny, który powołuje się na słowa niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa.