Tak prowokują Ukraińców. Sprzęt Rosjan znaleźli partyzanci

Tym razem grupa Ates "dowiedziała się, że w rejonie dworca kolejowego znajduje się około 11 wojskowych ciężarówek oraz haubice D-20 lub D-30". Partyzanci uważają, że rozmieszczona w tym miejscu broń to "dowód na to, że armia rosyjska umieszcza sprzęt wojskowy na terenie infrastruktury transportowej, aby później móc oskarżyć siły Ukrainy o ataki na obiekty cywilne " – czytamy w oświadczeniu na profilu grupy Ates na Telegramie. Gromadzenie w tego typu miejscach broni stanowi więc swego rodzaju prowokację ze strony Rosjan wymierzoną w kierunku Ukraińców.

Wspomniana haubica holowana waży ok. 5,6 t i do jej obsługi jest potrzebne 10 osób. W pozycji marszowej jej długość sięga niemal 8,7 m, a całkowita długość samej lufy to zaś 5,2 m. D-20 wykorzystuje do ostrzału pociski odłamkowo-burzące o masie 43,5 kg, przeciwbetonowe o masie 56 kg i kumulacyjne, których waga sięga 49 kg. Donośność standardowych pocisków sięga ok. 18 km, a szybkostrzelność wynosi do sześciu strzałów na minutę (65 strz. na godzinę).