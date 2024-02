Dziwny sprzęt Ukraińców. Pojawił się na froncie

Ukraiński przemysł zbrojeniowy przedstawił w ostatnim czasie nowoczesnego drona lądowego – podaje portal Defence Blog. Lyut, bo tak nazywa się bezzałogowiec, to konstrukcja, która przypomina niewielki czołg. Wyjaśniamy jego możliwości.

Bezzałogowce są od dawna jednymi z najważniejszych maszyn na froncie. Korzystają z nich obie strony konfliktu – Rosjanie i Ukraińcy. Wynika to przede wszystkim z niskich kosztów produkcji tego typu sprzętu, ale też wysokiej skuteczności. Niewielkie drony skutecznie eliminują bowiem nawet ciężko opancerzone maszyny, pozwalając tym samym oszczędzić cenne pociski artyleryjskie.

Rozwój robotyki sprawił zaś, że w Ukrainie coraz częściej zaczęły pojawiać się drony lądowe. Na ich obecność zwracał uwagę w ostatnim czasie niemiecki dziennikarz Julian Röpcke, którego zdaniem "wykorzystanie naziemnych dronów kamikadze to zupełnie nowe zjawisko". Maszyny pozwalają wnikać w głąb terytorium wroga, a z uwagi na niewielkie gabaryty – łatwiej im operować w ukryciu.

Nie dziwi więc, że Ukraińcy zdecydowali się rozwijać tę gałąź przemysłu zbrojeniowego i w ostatnim czasie przedstawili najnowocześniejszy bezzałogowy pojazd naziemny (UGV). Lyut to platforma robotyczna, która wizualnie przypomina czołg – jest natomiast zbudowana w oparciu o trakcję kołową, na której osadzono wieżę z karabinem maszynowym PKT kal. 7,62 mm. To broń "zaprojektowana tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania operacji wojskowych" – czytamy.

Jeszcze do niedawna Lyut był tylko koncepcją i eksperymentem. W końcu jednak Ukraińcy wyprodukowali w pełni funkcjonalne narzędzie z napędem na wszystkie cztery koła i zoptymalizowane do prowadzenia intensywnych działań na froncie. To w istocie mobilna wieża z wbudowanym karabinem maszynowym, która pozwala prowadzić manewry dywersyjne, a przy tym określać pozycje wroga z lądu.

Konstrukcja Ukraińców charakteryzuje się zasięgiem (odległość pilota od drona) ok. 700 m, natomiast zintegrowany karabin PKT ma osiągać donośność strzałów do 800 m. Warto podkreślić też, że Lyut był sprawdzany pod kątem wytrzymałości na działanie systemów walki elektronicznej i wykazał "doskonałe zdolności" znajdując się w odległości do 700 m od zagłuszacza.

Lyut dysponuje nie tylko karabinem znanym z wielu ciężkich maszyn, ale też charakteryzuje się wzmocnionym pancerzem. Ma on wytrzymać ostrzał ze standardowej broni ręcznej. Sposobem na zniszczenie drona jest użycie amunicji przeciwpancernej, co z kolei stanowi koszt zdecydowanie większy dla Rosjan niż ostrzał z broni ręcznej. Ponadto użycie broni przeciwpancernej wiąże się ze zdradzeniem pozycji przeciwnika – to natomiast ważne dla armii obrońców.

Dla usprawnienia obsługi lądowego bezzałogowca producent zastosował technologię komunikacji znaną z konwencjonalnych dronów. Oznacza to, że Lyut jest obsługiwany przez standardowy kontroler, w związku z czym do jego prowadzenia nie są potrzebne szkolenia Ukraińców.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski