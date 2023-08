Sprzęt, który ratuje życie Ukraińców. Pokazali kolejny dowód

Ważący ok. 25 ton Bradley jest uzbrojony w armatę kal. 25 mm M242 Bushmaster i karabin maszynowy kal. 7,62 mm, które można wykorzystywać do niszczenia celów lekko opancerzonych i atakowania piechoty. Do eliminacji celów pancernych Bradley wykorzystuje zestaw dwóch przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71 TOW 2.