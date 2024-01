Żołnierz przyszłości. Niemcy pokazali strój "terminatora"

Inżynierowie zadbali o to, aby pancerz ExoM był zdolny do wytrzymania ostrzału z broni palnej kal. 7,62 mm z odległości 10 m. To kaliber znany z tak popularnych broni jak np. AK-47. Wytrzymałość to jednak nie jedyna zaleta niemieckiego egzoszkieletu. Ten bowiem odciąża ramiona użytkownika o 70 proc., w związku z czym poruszający się w stroju ExoM człowiek może przenosić ciężary o wadze do 90 kg, odciążając przy tym ramiona. Żołnierze mogą dzięki temu przenosić więcej sprzętu, nie męcząc się przy tym.