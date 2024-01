Chrzest bojowy Rosomaka. Pokazali wozy na zdjęciach

Przypomnijmy, że do tej pory wykorzystywane w Wojsku Polskim KTO Rosomaki są wyposażone w załogowe wieże Hitfist-30 , za których produkcję odpowiada gliwickie przedsiębiorstwo Bumar (produkcja oparta na licencji). Ich wadą jest brak zintegrowania z ppk Spike, co – jak wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek – stanowi bardzo znaczący problem w przypadku kontaktu Rosomaka z cięższym przeciwnikiem na froncie, np. czołgiem.

Dzięki obecności wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike o zasięgu do 4 km, ulepszony KTO Rosomak jest zdolny do zniszczenia właściwie każdego rosyjskiego czołgu . Wynika to z charakterystyki ataku pocisku Spike, który polega na ostrzale górnego pancerza lotem nurkowym. Pocisk wyposażony w tandemową głowicę może przepalić nawet 700 mm stali pancernej.

Polski Rosomak to produkowany od 2003 r. kołowy transporter opancerzony, którego bazą jest fińska Patria AMV XC-360P. Za jego napęd odpowiada silnik Diesla Scania D1 12 56A03PE z turbosprężarką, który generuje niemal 500 KM mocy. Jednostka rozpędza ważący ok. 22 t wóz do prędkości nawet 100 km/h i pozwala pokonać do 1000 km na jednym tankowaniu (min. 500 km, zależy od wersji). KTO mierzy niemal 8 m długości i osiąga niespełna 3 m szerokości.