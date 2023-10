Działo przyszłości w Japonii. Pokazali je na nagraniu

"To kluczowy moment w rozwoju technologii dział szynowych do zastosowań morskich" – czytamy. Różnica w działaniu nowoczesnej broni polega przede wszystkim na zastosowaniu prądu i elektromagnesu do wystrzeliwania pocisku

Dziś wiadomo, że Japonia dysponuje bronią szynową, która jest zdolna do obsługi pocisków o masie 320 g. Do jej wystrzału wykorzystywana jest energia ładowania na poziomie 5 MJ, choć w przyszłości ma ona zostać zwiększona do 20 MJ, co przyczyni się do zwiększenia wydajności (prędkości pocisku i zasięgu).