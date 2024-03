F‑16 w Ukrainie? Z tym zdjęciem jest coś nie tak

Przypomnijmy, że Ukraińcy mają otrzymać kilkadziesiąt myśliwców F-16. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami amerykańskie maszyny osiągną gotowość bojową dopiero w najbliższych miesiącach (nadchodzącego lata). Do tego czasu do pracy będzie przygotowane sześć samolotów .

Wciąż jednak najistotniejszym faktem pozostaje to, iż amerykańskich samolotów nie ma w Ukrainie. Podkreślał to w ostatnich tygodniach ekspert lotniczy Roman Svitan, który wyjaśniał, że generalnie maszyny mogą pojawiać się nad krajem obrońców (loty szkoleniowe ze startami poza Ukrainą), jednak nie ma dowodów dokumentujących ich obecność w ukraińskiej armii. To ważne w kontekście powielanych przynajmniej od końca ubiegłego roku fake newsów, wedle których F-16 mają już znajdować się w Ukrainie .

Niekiedy z nagrania "wycinane" są pojedyncze kadry, którym towarzyszą dumne zapiski jak "F-16 dostarczone Ukrainie". W rzeczywistości widoczny na nagraniu samolot jest wygenerowany przez komputer – to tzw. render. Za nagranie odpowiada firma odzieżowa Aviatsiya Halychyny, która specjalizuje się w produkcji ubrań lotniczych. Jej logotyp pojawia się zresztą na początku filmu. W dalszej kolejności widać na nagraniu "lotnika", który zmierza w kierunku samolotu. Bynajmniej nie jest to żołnierz kroczący ku prawdziwemu F-16, tylko aktor pozujący w kurtce.

Widoczny na nagraniu element garderoby można kupić na stronie internetowej producenta. Kurka bomberka z napisem "Kings of the sky" i szkicem F-16 kosztuje 6200 ukraińskich hrywien, czyli ok. 630 zł. Firma Aviatsiya Halychyny potwierdziła zresztą, że samolot w spocie reklamowym został stworzony komputerowo. "Na razie jest to po prostu wytwór technologii" – czytamy we wpisie na Instagramie z listopada 2023 r. Wtedy po raz pierwszy pojawił się film z rzekomym F-16 dostarczonym Ukrainie.