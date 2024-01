Cenna strata Rosjan. Ukraińcy pokazali dominację pod Awdijiwką

"Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjski ciężki miotacz ognia kal. 220 mm TOS-1A w rejonie Awdijiwki" – czytamy na profilu Ukrainian Front na platformie X. Dla Rosjan to cenna strata z uwagi na znaczącą siłę rażenia broni. Warto też zaznaczyć, że to kolejna strata tego typu, którą odnotowała armia agresora . W ostatnich tygodniach ubiegłego roku odnotowano przynajmniej trzy zniszczenia TOS-1A.

Sołnecpiok, choć charakteryzujący się zasięgiem ograniczonym do 6 km, jest idealnym narzędziem do eliminowania przeciwnika w trudnych terenach. To jedna z najpotężniejszych jednostek w armii rosyjskiej – nie dziwi więc, że tamtejsza armia rozdysponowuje TOS-1A w miejscach, w których toczą się najbardziej zacięte walki, m.in. w rejonie Awdijiwki, gdzie zgodnie z ostatnimi doniesieniami, Rosjanie tracą mnóstwo sprzętu .

Widoczny na nagraniu TOS-1A to rosyjski system artylerii rakietowej, którego historia sięga lat 80. ubiegłego wieku. Rosjanie potrzebowali wówczas broni, która jest zdolna do atakowania dużego terytorium przeciwnika przy użyciu szybkiej salwy. Tak powstał TOS-1 na podwoziu czołgu T-72. Umieszczono na nim 30-prowadnicową (TOS-1A) lub 24-prowadnicową wyrzutnię (TOS-1A) pocisków termobarycznych.

Wykorzystywane przez ciężki miotacz ognia pociski wywołują w momencie wybuchu efekt zbliżony do ładunku jądrowego niewielkich rozmiarów. W epicentrum eksplozji temperatura osiąga nawet 3 tys. stopni Celsjusza, a to oznacza, że w strefie zero następuje odparowanie wszystkiego, co się w niej znajduje. Dotyczy to również ludzi.