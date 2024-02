Zaskakujący ruch z Holandii. Ukraińcy mają powód do radości

Holenderskie ministerstwo obrony przygotowuje sześć dodatkowych myśliwców F-16 dla Ukrainy – przekazała holenderska minister obrony Kajsa Ollongren na platformie X. Tym samym wsparcie z Amsterdamu zostanie zwiększone do łącznie 24 maszyn, a co za tym idzie – Ukraińcy zbliżą się do liczby F-16 pozwalającej uzyskać przewagę w powietrzu. Przypominamy możliwości maszyn.