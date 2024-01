Tym zaatakowali most krymski. Ukraińcy pokazali nowe nagranie

"W internecie pojawiło się wideo, na którym bezzałogowa łódź Sea Baby oddaje ogień w kierunku rosyjskich statków, rzekomo z salwowego miotacza ognia" – pisze Ukrainian Front. Przypomnijmy, że to właśnie tę jednostkę armia Ukrainy wykorzystała wcześniej do ataku na most krymski.

Na najnowszym nagraniu widać, że morski dron jest wyposażony w broń pozwalającą prowadzić ostrzał salwowy. Ukrainian Front wyjaśnia, że widoczny na filmie Sea Baby prowadzi ostrzał w kierunku rosyjskich statków. Nie wiadomo jednak, z jakiego dokładnie dnia pochodzi nagranie. Przyjrzyjmy się jednak temu, co dziś wiadomo o tej broni będącej dla armii Federacji Rosyjskiej (szczególnie na Morzu Czarnym) sporym zagrożeniem.

Ukraiński dron nawodny Sea Baby

Ostatnie miesiące pokazały, że dla wojsk Ukrainy liczy się nie tylko przewaga w trakcie walk na lądzie, ale też na Morzu Czarnym. Stąd jeszcze niedawno armia obrońców ujawniła m.in. morskiego bezzałogowca Magura V5 lub rzeczonego Sea Baby.

W kontekście tego drugiego, który – jak się okazuje – dysponuje teraz systemem pozwalającym prowadzić ostrzał rakietowy w trybie salwowym, jest to dzieło Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), nad którym prace rozpoczęły się w 2022 r. Produkcja tych dronów odbywa się w ukrytych podziemnych zakładach, których lokalizacje nie są podawane do informacji publicznej. SBU jest wspierana w pracach przez cywilnych inżynierów oraz specjalistów IT – wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek.

Dron Sea Baby jest najnowszą konstrukcją z grupy bezzałogowców nawodnych i pozwala przenosić aż 850 kg materiałów wybuchowych. To znaczne usprawnienie względem starszych modeli, które dysponowały głowicami o masie od 200 do 400 kg. Wizualnie ten sprzęt przypomina łódź motorową, którą pokryto specjalnym maskującym malowaniem. To składa się z dwóch barw – mają one sprawiać wrażenie, że jednostka jest mniejsza i trudniejsza do zauważenia przez przeciwnika. Kamuflaż utrudnia wykrycie przede wszystkim w nocy.

Ponadto na dronach Sea Baby znalazły się anteny niezbędne do komunikacji. Sterowanie bezzałogowcem odbywa się za pomocą gogli AR – tej samej metody używa się do sterowania dronami FPV.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski