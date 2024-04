Propaganda Dni Zwycięstwa. Leopard 2 i Abrams jako "perły w koronie"

Pierwsze trzy to silnie uzbrojone i stosunkowo dobrze opancerzone bojowe wozy piechoty, które przewożą kilkuosobowy desant do konkretnej lokalizacji, zapewniając mu wsparcie ogniowe za pomocą armat automatycznych. W przypadku Mardera jest to armata kalibru 20 mm, natomiast dla CV90 - 40 mm. Pozwala to na niszczenie lekkich fortyfikacji, a w przypadku amunicji programowalnej - na rażenie żołnierzy ukrytych w okopach.