Cenny łup Rosjan. Przejęli niemiecki bojowy wóz piechoty

Marder 1 to niemiecka konstrukcja, której produkcją zajmował się koncern Rheinstahl. Do końca 2023 r. Ukraina otrzymała 60 tego typu bojowych wozów piechoty, ale Niemcy zadeklarowały przekazanie na front kolejnych 40 sztuk. Chociaż odnotowano kilka przypadków ich zniszczeń, teraz Rosjanie pochwalili się cenniejszym łupem, za jaki należy uznawać zdobycie pojazdu w stanie pozwalającym np. na dokładne oględziny i przegląd zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Jak podkreślił analityk ds. obronności Jarosław Wolski, Marder 1 to bojowy wóz piechoty mający ponad 40 lat, ale mimo tego przewyższający podobne pojazdy Rosjan chociażby pod kątem bezpieczeństwa zapewnianego załodze.

Jednocześnie Jarosław Wolski zauważył, że jest to trzeci tego typu zachodni pojazd, jaki wpadł w ręce Rosjan. Wcześniej udało im się przejąć szwedzki CV90 oraz amerykański M2A2 ODS Bradley .

Marder 1 był produkowany w latach 1970–1975. I krótko po wejściu do służby uznawano go za konstrukcję rewolucyjną, pierwszy bojowy wóz piechoty NATO nowej generacji. Był dobrze opancerzony, a mimo to cechował się wysoką mobilnością. Poza tym wyróżniał się bardzo silnym uzbrojeniem, które dobrze sprawdza się nawet współcześnie.