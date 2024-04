Ukraiński atak rosyjskie lotnisko. ATACMS zniszczył system S‑400 Triumf

Atak na lotnisko Dżankoj na Krymie wykonany za pomocą pocisków balistycznych MGM-140 ATACMS zakończył się jak na razie zniszczeniem baterii systemu S-400 Triumf co zostało potwierdzone zdjęciem. Zniszczeniu uległy wyrzutnie oraz co najważniejsze wóz dowodzenia i radary, których Rosja nie ma jak zastąpić ze względu na sankcje dotyczące kompomentów elektronicznych.

W przypadku radarów jest niezwykle trudno zmienić dostawcę kompomentów elektronicznych oraz warto zaznaczyć, ze budowa takiego radaru zajmuje nie parę miesięcy tylko nawet parę lat. Z kolei w przypadku centrum dowodzenia to oznacza to utratę wyszkolonej kadry także bardzo trudnej do zastąpienia. Jest to dużo większa strata od wyrzutni, które można stosunkowo prosto i szybko wyprodukować. Ponadto uszkodzone miały zostać samoloty, śmigłowce i personel przebywające w chwili ataku na lotnisku.