M2 Bradley naprawdę ratuje życie. Ukraińcy pokazują, co się dzieje po trafieniu pojazdu

Widać na nich pojazd, który – jak twierdzą Ukraińcy – został w czasie walki trafiony pociskiem z Grada ( BM-21 Grad to wyrzutnia pocisków niekierowanych , określana często mianem następcy Katiuszy) w wieżę, co spowodowało pożar.

Jak relacjonuje Hanna Malar, mimo uszkodzenia załoga pojazdu zdołała go opuścić, a kierowca odjechał Bradleyem w bezpieczne miejsce i zdołał ugasić pożar. Sprzęt został uszkodzony i wymaga naprawy, ale ludziom – poza drobnymi obrażeniami – nic się nie stało.

"Ten przykład dowodzi, że niezrównana przeżywalność na polu walki, deklarowana przez producenta pojazdów, to nie tylko słowa. Bradley pomaga ratować to, co najcenniejsze - życie żołnierzy. A stal zawsze można naprawić" – komentuje Hanna Galar.