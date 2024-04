Zachodni sprzęt wojskowy w Moskwie. Kreml szykuje się do parady

Rosjanie na wystawie zobaczą "pojazdy i broń strzelecką obcych armii, dokumenty bojowe, mapy, literaturę ideologiczną i sprzęt", wymienia Bild. Odwiedzający na własne oczy zobaczą niemieckie czołg Leopard 2 i wozy Marder, francuskie czołgi AMX-1oRC, szwedzkie BWP CV90, czy amerykańskie wozy Bradley. Jest to sprzęt pochodzący ze wsparcia militarnego, którego Ukrainie udzieliły państwa sojusznicze. W sieci pojawiły się już nagranie pokazujące transport tych maszyn do Moskwy. Na jednym z nich widać właśnie czołg Leopard 2.

Na wyposażeniu wojsk pancernych Ukrainy znajdują się czołgi Leopard 2, głównie maszyny w wersji 2A4 i 2A6. Są to jedne z najpopularniejszych czołgów w europejskiej części NATO, które zapoczątkowały wdrażanie do różnych armii maszyn zaliczanych do III generacji broni pancernej. Leopardy 2 zaczęły służbę w Bundeswehrze w 1979 r., a od tego czasu powstały ich liczne wersje, będące rozwinięciem poprzednich modeli. Jedną z popularniejszych jest wersja 2A4, którą często chwalą Ukraińcy. Ten model powstawał na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Często mówi się o nim jako o szczytowym etapie rozwoju czołgów z okresu zimnej wojny.