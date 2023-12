Masakra Rosjan pod Awdijiwką. Przed tą amunicją nikt się nie ukryje

Ostrzał mógł prowadzić jeden M2A2 Bradley ODS załadowany amunicją Mk 310 (jeśli jego armata została w USA do niej dostosowana) bądź dwa/trzy CV90 (mają ograniczoną szybkostrzelność ze względu na stosowanie magazynków) załadowane nabojami 3P.

Do Ukrainy trafiła już programowalna amunicja czołgowa МK 324 Mod 0 (MP-HE-T), ale teraz wiadomo także o mniejszych kalibrach. Zasada jej działania jest prosta, ponieważ każdy pocisk można zaprogramować do eksplozji na konkretnym dystansie i z preferowanym sposobem działania. To drastycznie wpływa na skuteczność ostrzału i zazwyczaj amunicja tego typu działa w trzech trybach: