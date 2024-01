Klamka zapadła. Sąsiad Polski pozyska czołgi Leopard 2

Jak podaje portal Lithuanian Radio and Television (LRT) Litewska Rada Obrony Państwa zatwierdziła pozyskanie czołgów Leopard 2 i upoważniła tamtejszy MON to rozpoczęcia rozmów z niemieckimi producentami czołgu Leopard 2. Ponadto litewski MON ma też prowadzić rozmowy z innymi państwami chętnymi na pozyskanie czołgów Leopard 2 w celu wspólnego zamówienia obniżającego koszty.

Aktualnie jedynym wyborem w przypadku zakupu czołgów Leopard 2 są nowo produkowane wersje A8, ponieważ na rynku w praktyce nie ma już starszych maszyn do zabudowy. Leopard 2A8 jest najnowszą ewolucją tej konstrukcji i największą zmianą w porównaniu do poprzedników jest zastosowanie systemu obrony aktywnej Rafael Trophy stosowany w najnowszych wersjach czołgów M1A2 Abrams .

Jest to system zestrzeliwujący nadlatujące pociski za pomocą kontrpocisków detonujących zagrożenie z dala od właściwego pancerza. Wykrywanie obiektów odbywa się dzięki radarom, co zapewnia ochronę czołgu w zakresie prawie 360 stopni. Jest to niezwykle istotne w warunkach miejskich, o czym przekonało się wielu bojowników Hamasu atakujących izraelskie czołgi Merkawa.