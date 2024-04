Szojgu zwiedza fabrykę nowych czołgów. Niewygodna prawda wyszła na jaw

W rosyjskiej telewizji pojawiła się kolejna wizytacja Siergieja Szojgu po fabrykach rosyjskiego przemysłu obronnego. Jeszcze w marciu 2024 r. był on w fabryce bomb lotniczych z rodziny FAB, a teraz zwiedzał zakłady Omsktransmash produkujące czołgi T-80BWM.

Poniżej można zobaczyć kadry przedstawiające rzędy nowych czołgów T-80BWM, ale największą uwagę należy zwrócić na w połowie rozebrane zardzewiałe kadłuby czołgów po prawej stronie. Eksperci pancerni zwracają uwagę, że to nie są już nawet modele T-80BW wcześniej służące za bazę produkcyjną tylko jeszcze starsze T-80B.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czołgi z rodziny T-80 - najlepsze konstrukcje ZSRR

Czołgi T-80BWM są produkowane w Rosji od 2017 roku i powstają poprzez głęboką przebudowę starszych maszyn. Dotychczas bazą dla Rosjan były czołgi T-80BW z 1985 r., ale te po masowym wysyłaniu na front w 2022 r. najwyraźniej się skończyły i dostępny wolumen starych wersji obejmuje modele T-80B produkowane od 1978 r.

Były to rewolucyjne maszyny wykorzystujące w charakterze napędu turbinę gazową zapewniającą maksymalny moment obrotowy niemalże natychmiast, w porównaniu do silnika diesla, który trzeba wkręcać na obroty. To sprawiło, że T-80 w rosyjskiej armii zyskały miano "latających czołgów"

Jednakże dostępne dla Rosjan sztuki to często maszyny w dożo gorszym stanie technicznym wymagającym znacznie więcej pracy aby doprowadzić je do użytecznego standardu. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak dotąd Rosja nie wznowiła produkcji czołgów od zera i po wyczerpaniu zapasu dostępnych skorup ze składów rosyjski przemysł pancerny czeka zapaść.

Zobacz także : Szczere słowa z frontu: Ukraińscy żołnierze o starych czołgach Leopard 1

Wracając jednak do czołgów T-80BWM to proces przebudowy obejmuje wymianę elementów ze zużytych na nowe bądź ich zastąpienie nowszymi rozwiązaniami takimi jak np. elektryczny system obrotu wieży. Szczególnie dotyczy to systemu kierowania ogniem, który w ramach modernizacji zyskał celownik termowizyjny, a inne zmiany obejmują dostosowanie automatu ładowania do dłuższych pocisków APFSDS, czy dodanie ciężkiego dwuwarstwowego pancerza reaktywnego Relikt chroniącego przed pociskami z tandemową głowicą kumulacyjną.

Także od 2023 r. fabrycznym wyposażeniem są "daszki" mające zapewniać ochronę przed bombletami czy granatami PG-7VL zrzucanymi pionowo z dronów "Baba Jaga" lub podobnych oraz zagłuszarki mające zapewnić ochronę przed dronami typu FPV. Te jednak nie są niezawodne, ponieważ czasem przeciwnikowi tak uda się dostroić sygnał kontrolny dronów, że stają się na ich działanie odporne.

Zobacz także : Niemcy wyciągają wnioski. Przyjrzeli się wojnie w Ukrainie

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski