Ukrainiec o Leopardzie 2A6. "Ten czołg dał mi trzy dodatkowe urodziny"

W sieci pojawił się bardzo ciekawy wywiad z ukraińską załogą czołgu Leopard 2A6, która podsumowała ostatnie miesiące ich "pracy". Na poniższym nagraniu sporządzonym przez UNITED24 Ukrainiec mówi m.in., że raz trzy rosyjskie czołgi mające przechwycić jego maszynę wycofały się, gdy ich załogi dowiedziały się, że celem jest Leopard 2A6.

Dowdódca Zahar wraz z załogą o cozłgu Leopard 2A6

- Innym razem atakowaliśmy rosyjskie pozycje wraz z bojowymi wozami piechoty M2A2 Bradley kiedy to jeden z nich wybuchł przed nami na minie, blokując nam drogę przez pole minowe. Nasza piechota już walczyła z Rosjanami, więc zaczęliśmy do nich strzelać przez 2/3 godziny zużywając cały zapas amunicji. Po dotarciu wsparcia piechota zdołała wyeliminować pozostałych Rosjan. Później spotkaliśmy się z tymi żołnierzami, którzy mieli tylko dwóch rannych i mówili, że gdyby nie nasz ostrzał to byłoby już po nich" - mówi ukraiński żołnierz.



Porównał też Leoparda 2A6 z wcześniej używanymi przez siebie czołgami T-64 oraz T-72.

Leopard 2 jest bardziej przestronny oraz wszystko jest wygodniejsze i prostsze w użyciu. Po prostu zostało zaprojektowane dla ludzi, podczas gdy w T-72 wszystko jest bardzo niewygodne i brakuje miejsca. Ponadto wszystkie komponenty elektroniczne w T-72 mają tendencję do wypadania i grzechotania, co wpływa na ich niezawodność.



Ponadto optyka w czołgach Leopard 2 pozwala na zwalczanie celów na dalekim dystansie. Zwykle pracujemy na maksymalnym zasięgu nawet 3,6 km podczas gdy w przypadku poradzieckiego sprzętu 1 km to już był dobry wynik. Leopard 2 jest także bardzo manewrowy, szybki oraz ma użyteczny bieg wsteczny.



Leopard 2 dał mi też trzy dodatkowe urodziny kiedy zostaliśmy poważnie trafieni. Czołg został uszkodzony, ale załoga została nienaruszona. W pierwszym przypadku podczas trafienia padła elektryka i zrobiło się ciemno, ale całe szczęście silnik działał. Wychyliłem się przez właz dowódcy i krzyczałem do kierowcy, którędy ma jechać przez pole minowe pod odstrzałem pocisków rakietowych. Udało się nam jednak bezpiecznie wycofać. Drugim razem oberwaliśmy od drona Lancet podczas odsuwania się od trafionego bwp M2A2 Bradley.



Za trzecim razem wjechaliśmy na minę, ale załoga przetrwała, a za czwartym oberwaliśmy przeciwpancernym pociskiem kierowanym, który zrobił dziurę, ale mimo to czołg działał dalej. Dzięki temu mam ogromną wiarę w moją załogę i wieżę, ze mimo okoliczności poradzimy sobie, wykonując kolejne zadania bojowe. Zahar Ukraiński dowódca cozłgu Leopard 2A6.

Inny żołnierz przetestował prędkość czołgu. Udało mu się go rozpędzić do 80 km/h, mimo iż oficjalna instrukcja wspominała o prędkości o 72 km/h. Z kolei Ukrainiec o imieniu Dymiotro, który pełni funkcję działonowego, bardzo chwali system kierowania ogniem pozwalającego na rażenie celów na dystansie do 4 km, a przy 3 km celność jest niemalże 100 proc. Najcięższą pracę ma Vitali, ponieważ jako ładownicy musi ładować do armaty naboje o masie około 30 kg.

Jako największe zagrożenie dla czołgów dowódca Leoparda podaje miny i przeciwpancerne pociski kierowane. Z kolei drony FPV są w jego ocenie bardziej groźne dla poradzieckich maszyn, ponieważ te łatwiej eksplodują. Z Leopardem 2 nie ma takiego problemu - ukraiński dowódca twierdzi, że w przypadku starcia z czołgiem przeciwnika to on wygraliby taki pojedynek. Zaznacza też, że Rosjanie boją się ich pojazdu i próbują zniszczyć na najróżniejsze sposoby.

Czołgi Leopard 2A6 w Ukrainie

Czołgi Leopard 2A6 to wersja z początku nowego tysiąclecia, która została opracowana jako ostateczna odpowiedź na najnowsze rosyjskie czołgi z rodziny T-90 będące efektem głębokiej modernizacji czołgów T-72B.

Leopard 2A6 ma w stosunku do wcześniejszych wersji wzmocniony pancerz przedni i boczny, ale największą zmianą jest zastosowanie dłuższej armaty Rheinmetall Rh-120 L/55 zdolnej rozpędzić penetratory APFSDS-T do wyższej prędkości. To zapewnia lepszą celność i przebijalność pocisków.

Ten wariant czołgu Leopard 2 otrzymał też możliwość działania załogi w trybie hunter-killer, w którym dowódca korzysta z własnego termowizyjnego celownika panoramicznego, wyszukując cele i naprowadza na nie armatę. Następnie działonowy dokonuje niezbędnych poprawek i oddaje strzał, co znacznie zmniejsza czas pomiędzy wykryciem a eliminacją celu w porównaniu do tradycyjnej metody działania, gdzie to działonowy dokonuje wszystkiego na podstawie danych od dowódcy.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski