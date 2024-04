Nietypowe systemy Pancyr-S1 w Ukrainie. Miały trafić do Iraku

Program był prowadzony bardzo powoli oraz groziło mu zamknięciu przed którym uratowało zainteresowanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Dzięki dodatkowemu zastrzykowi finansowemu projekt został zakończony sukcesem i co ciekawe pierwszym klientem nie była Rosja tylko ZEA, która zamówiła Pancyry-S1 osadzone na niemieckiej ciężarowce w pierwszych latach 2000. XXI wieku. Tymczasem Rosja wprowadziła do służby swój wariant dopiero w 2012 r.

Sercem systemu Pancyr-S1 jest moduł uzbrojenia obejmujący dwa automatyczne działka 2A38M kal. 30 mm, oferujące szybkostrzelność do 2500 strzałów na minutę każde, co umożliwia skuteczne zwalczanie celów w zasięgu do 4 km przy użyciu różnorodnej amunicji.

Dodatkowo system zawiera wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych, mieszczącą 12 pocisków 57E6 lub 57E6-E, rozmieszczonych w dwóch sekcjach po sześć sztuk każda, co pozwala na równoczesne atakowanie kilku celów. Mają one zasięg do 20 km i są są kierowane radiokomendowo, co sprawia, że są w pełni zależne od wyrzutni aż do momentu trafienia w cel.