Masakra Rosjan pod Awdijiwką. Ukraiński M2A2 Bradley ODS jak terminator

Dostarczone Ukraińcom przez Amerykanów bwp M2A2 Bradley ODS są używane m.in. w 47. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej i stanowią koszmar dla Rosjan, mimo iż są dość starą konstrukcją. Obrońcy otrzymali wozy M2A2 z lat 80. XX wieku, które przeszły modernizację do standardu ODS (Operation Desert Storm) w latach 90. XX wieku.

Ukraińskie M2A2 Bradley ODS to 27-tonowe bwp, które na froncie są widziane z dodatkowym pancerzem reaktywnym BRAT. Zapewnia on skuteczną ochronę przed m.in. gratami z granatników RPG-7 i zwiększa odporność na ostrzał z armat automatycznych 2A42 kal. 30 mm. Dzięki temu rozwiązaniu pojazd gwarantuje wyższy poziom ochrony niż BMP-1/2 dla trójosobowej załogi i przewożonych sześciu żołnierzy desantu.

Bradley jest uzbrojony w armatę automatyczną M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności 200 strz./min i efektywnym zasięgu około 2 km. Na większości nagrań z frontu widać, że najczęściej jest w nim wykorzystywana amunicja M792 HEI-T, a więc odłamkowo-zapalającą ze smugaczem . To rozwiązanie przeciwpiechotne, którego pociski o masie 184 g zawierają około 30 g silnego materiału wybuchowego RDX i materiału zapalającego otoczonego stalowym korpusem działające niczym mały granat.

Dodatkowo strzelec ma do dyspozycji karabin maszynowy kal. 7,62x51 mm NATO i podwójną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71F (TOW 2B) o zasięgu rażenia do 3750 metrów. Jest to wszechstronny zestaw umożliwiający zwalczanie szerokiego spektrum celów miękkich i opancerzonych.