Duża strata Ukraińców. Rosjanie zdobyli najnowszego Leoparda 2

Państwa zachodnie wysyłając sprzęt wojskowy do Ukrainy musiały się pogodzić z ryzykiem jego dostania się w rosyjskie ręce. Pewnym jest, że podobnie jak miało to miejsce z CV90 i M2A2 Bradley ODS ten egzemplarz trafi na testy odporności rosyjskiej amunicji przeciwpancernej, a próbki jego pancerza będą bazą do wykorzystania w przyszłych projektach rosyjskich czołgów takich jak choćby T-14 Armata.