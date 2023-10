"Predatory" na zwiad. Będą czuwać nad granicą NATO

"W kontekście rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie ma to ogromne znaczenie" – napisała minister w liście do izby niższej parlamentu (Tweede kamer). Ollongren wyjaśnia, że przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych wzmocniona zostanie "pozycja wywiadowcza NATO na wschodniej flance", a także że zapewni to "zbiorowe odstraszanie i obronę obszaru traktatowego Sojuszu".

Konstrukcja produkowana przez General Atomics Aeronautical Systems jest zdolna do prowadzenia zwiadu w powietrzu przez pełną dobę (nawet 27 godzin) bez przerwy. Maksymalny pułap, jaki osiąga MQ-9 Reaper to ok. 15 tys. m, natomiast prędkość maksymalna wynosi 480 km/h. Deklarowany przez producenta zasięg to 5,9 tys. km.