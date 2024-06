Pierwszy taki na świecie. Imponujące możliwości nowego czołgu NATO

Brytyjczycy wiążą spore nadzieje z czołgiem Challenger 3, który jest efektem współpracy pomiędzy niemieckim koncernem Rheinmetall i brytyjskim BAE Systems. Na razie prototypy pojazdu przechodzą testy za naszą zachodnią granicą, ale będą odbywać się również w Wielkiej Brytanii. Mają one potrwać ok. 18 miesięcy i zweryfikować, czy Challenger 3 spełnia wszystkie wymagania stawiane przez brytyjską armię. Brytyjczycy zakładają, że czołg osiągnie początkową zdolność operacyjną do 2027 r. i będzie w pełni operacyjny do 2030 r.