Amerykański politolog nie ma wątpliwości. "2-3 lata do większej wojny"

Wypowiedź Michty na temat potencjalnego konfliktu na większą skalę w perspektywie kolejnych lat czytamy na Real Clear Defense. Podkreśla on znaczenie ataku Hamasu na Izrael w kontekście zaogniania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Michta neguje przewidywania niektórych politologów, zdaniem których okno czasowe na przygotowanie się na perspektywę większej wojny miałoby wynosić od pięciu do siedmiu lat. "Kluczowymi zmiennymi będzie to, ile czasu zajmie Rosji odtworzenie sił lądowych, znacznie uszkodzonych na polach w Ukrainie, oraz jak długi czas uzna Pekin za niezbędny, żeby przygotować się do ataku na Tajwan" – wyjaśnia politolog.