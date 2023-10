Trafią na Pomorze. Amerykańskie wyrzutnie będą stacjonować w Polsce

– W tej chwili formowana jest brygada rakiet w Toruniu – mówił poseł Smoliński. – W ramach tej brygady będą funkcjonowały dwa dywizjony w Tczewie. W tym roku ruszają nabory do jednostki w Toruniu. Myślę, że także w Tczewie, po rozpoczęciu prac budowlanych, nabory zostaną rozpoczęte. Będzie to około 700 żołnierzy.

Docelowo jednostka miałaby być w pełni gotowa w ciągu sześciu lat. Teren po dawnym poligonie tczewskich saperów na osiedlu Witosa – należący do Skarbu Państwa w zasobie Agencji Mienia Wojskowego – został w lutym 2023 r. ustanowiony przez MON obszarem zamkniętym. Decyzja była związana z przyjętym przez resort Pakietem Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025, wynikającym z ustawy o obronie Ojczyzny. Miasto Tczew planowało przejąć dawny poligon od Skarbu Państwa i zagospodarować jego teren na cele mieszkaniowe, rekreacyjne, farmę fotowoltaiczną i rozbudowę cmentarza komunalnego. Władze miasta przystąpiły nawet do uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. Jednak w grudniu 2022 r. MON poinformowało, że dawny poligon ponownie zostanie przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – budowę infrastruktury do zakwaterowania żołnierzy i przykoszarowy plac ćwiczeń.