Potęgi łączą siły. Będą wspólnie pracować nad bronią hipersoniczną

"W dniu dzisiejszym zobowiązaliśmy się również do rozpoczęcia nowej trójstronnej współpracy w zakresie broni hipersonicznej i przeciw-hipersonicznej oraz zdolności do prowadzenia wojny elektronicznej, a także do rozszerzenia wymiany informacji i pogłębienia współpracy w zakresie innowacji w dziedzinie obronności. Inicjatywy te wzbogacą nasze dotychczasowe wysiłki na rzecz pogłębienia współpracy w zakresie zdolności cybernetycznych, sztucznej inteligencji, technologii kwantowych i dodatkowych zdolności podwodnych. W miarę postępu naszych prac nad tymi i innymi krytycznymi zdolnościami obronnymi i bezpieczeństwa będziemy szukać możliwości zaangażowania sojuszników i bliskich partnerów" – zaznaczyli przywódcy w oświadczeniu.