K239 Chunmoo już w Gdańsku. Trwają dostawy południowokoreańskiego sprzętu dla Polski

Mariusz Błaszczak, szef MON-u za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) poinformował o rozładunku wyrzutni rakietowej K239 Chunmoo osadzonej na Jelczu oraz 4 modułów, które w przyszłości również zostaną osadzone na polskich ciężarówkach. Południowokoreański sprzęt dotarł do portu w Gdańsku. Przypominamy, co to za rozwiązanie.