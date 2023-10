Pracują nad bombą nuklearną. USA odpowiadają na rosnące zagrożenia

Z dotychczas opublikowanych materiałów wynika, że planowana broń ma charakteryzować się mocą zbliżoną, choć większą, do wspomnianej wcześniej B61-7, a także zostanie wyposażona w zabezpieczenia znane z B61-12 (o mocy od 0,3 do 50 kT). Właśnie na podstawie tej drugiej zostanie stworzona "trzynastka", która – jak jednak zauważa BreakingDefense – "nie jest nową bronią". Ma to wynikać z faktu, że w istocie Amerykanie będą korzystać ze znanych głowic, jednak umieszczonych w nowych obudowach.