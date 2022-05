Ciekawy moździerz w Ukrainie. Przybył z prorosyjskiego Iranu

Wygląda na to, że skonfiskowana broń w postaci m.in. karabinków Type 56-1 będących chińską kopią kałasznikowa, ale na front trafiły też produkowane przez Iran moździerze HM-19 kal. 82 mm. Poniżej ocenzurowane zdjęcie przedstawiające skrzynię z fabrycznie nowym irańskim moździerzem używanym przez Ukraińców.

Z ciekawostek widoczne na zdjęciu kijki służą z kolei to zaznaczenia miejsca, gdzie moździerz powinien stać. Ten ze względu na swoją charakterystykę przesuwa się odrobię co strzał, więc co jakiś czas potrzebna jest korekta jego ustawienia.