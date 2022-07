Słowacka amunicja. Ukraińcy użyją jej w polskich Krabach

Pociski odłamkowo-burzące OFd MKM 155 mm charakteryzują się zasięgiem do 31 km. Producent – słowacka firma MSM GROUP – twierdzi, że są one w stanie razić cele z tej odległości, jeśli zostaną odpalone z lufy o długości 52 kalibrów – dokładnie takiej, jaką posiada polski AHS Krab.

Polska armatohaubica jest napędzana silnikiem MTU MT 881 Ka 500 o mocy do 1 000 KM. Kompleks rozwija prędkość do 60 km/h po utwardzanych drogach, do 30 km/h po terenach równinnych i do 15 km/h po drogach wyboistych. System mieści czteroosobową załogę wraz z kierowcą, a jego masa bojowa wynosi 48 t.