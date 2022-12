Armatohaubica Krab. Polski "bóg wojny" z Huty Stalowa Wola

AHS Krab to obecnie jeden z najbardziej znanych produktów polskiego przemysłu obronnego. Walki w Ukrainie dowiodły, że jest to doskonała, starannie zaprojektowana i dopracowana broń. Niewiele jednak brakowało, aby Krab w ogóle nie powstał. Nawet dzisiaj nie brakuje głosów, że AHS Krab to tylko "składak" zbudowany z zagranicznych podzespołów. Warto zweryfikować tę opinię i wyjaśnić, czy Krab to polska armatohaubica.