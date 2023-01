Polska jako zaplecze remontowe Ukrainy. Teraz są Kraby, a będą też Abramsy i Leopardy

Jak podaje The Wall Street Journal w Polsce setki techników pracuje nad jak najszybszym przywracaniem pełnej funkcjonalności bojowej uszkodzonym w Ukrainie armatohaubicom AHS Krab . Te są wykorzystywane na najcięższych odcinkach frontu, a Rosjanie mają je na priorytetowej liście celów podobnie jak inne natowskie systemy o porównywalnych osiągach.

W przypadku innych systemów pokroju np. Dana lub Zuzana 2 remont jest prowadzony w Czechach bądź Słowacji, a dla PzH 2000 jest to Litwa. Jak wskazuje WSJ przywrócenie jednego Kraba do użytku to około dwa miesiące pracy i w ostatnich miesiącach naprawiono dziesięć armatohaubic AHS Krab.