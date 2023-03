Royal Marines zatrzymali łódź. Na jej pokładzie były potężne pociski przeciwpancerne

Kolejna akcja zatrzymania łodzi przemytników w Zatoce Osmańskiej rozpoczęła się, gdy amerykański dron wykrył na wodach międzynarodowych szybko poruszającą się łódź pod osłoną nocy. W miejsce skierowano należący do Brytyjczyków śmigłowiec AW159 Wildcat, aby śledził kolejne ruchy załogi, która nie reagowała na wezwania radiowe do zatrzymania statku. Zamiast tego kierujący łodzią próbowali jak najszybciej dotrzeć do irańskich wód terytorialnych. Uniemożliwiła im to brytyjska fregata rakietowa typu 23 (Duke) HMS Lancaster.