Atomowy moździerz ofiarą. Ukraińcy trafili kolejnego 2S4 Tulipan

Biorąc jednak pod uwagę stan tych składów, o czym pisał Łukasz Michalik przy okazji czołgów T-62 to realna liczba nadających się do użytku moździerzy może być kilkukrotnie mniejsza.

Samobieżne moździerze 2S4 Tulipan zostały wprowadzone do służby w ZSRR w latach 70. XX wieku, ale ich korzenie sięgają drugiej wojny światowej a konkretnie holowanego moździerza oblężniczego M240 . Rosjanom marzył się samobieżny niszczyciel fortyfikacji toteż zdołali posadzić go na podwoziu stosowanym w armatohaubicy 2S3 Akacja .

Ze względu na ogromny kaliber 240 mm moździerz wykorzystuje pociski 53-F-864 o masie 130 kg, z czego aż 32 kg stanowi materiał wybuchowy. Te mogą się detonować natychmiast przy uderzeniu lub ze zwłoką co idealnie nadaje się do ostrzału fortyfikacji. Z tego względu moździerze były wykorzystane do ostrzału przez Rosjan terenu zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu .

Pomimo ogromnej siły rażenia te pociski mają jednak dość krótki zasięg do około 10 km, aczkolwiek stosowano też pocisk o masie 228 kg z dopalaczem rakietowym o zasięgu do 18 km kosztem mniejszej celności. Teoretycznie moździerz 2S4 Tulipan może strzelać też pociskami z głowicą jądrową o mocy 2 kT , kasetową , chemiczną bądź napalmową.

Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na gabaryty amunicji szybkostrzelność moździerza to zaledwie jeden strzał na minutę, a przejście z pozycji marszowej do ogniowej lub odwrotnie jest bardzo długie. Sprawia to, że moździerze 2S4 Tulipan są bardzo wrażliwe na ostrzał kontrbateryjny co Ukraińscy jak widać skrzętnie wykorzystują.