Serbskie rakiety dla Ukrainy. W sieci pojawiają się zdjęcia

Ukraina otrzymała spory pakiet wsparcia w postaci rakiet Grad o zasięgu 40 km. Mówi się o 3,5 tys. rakiet przekazanych przez państwo trzecie. Według ukraińskiego serwisu Defence Express, powołującego się na ekspertów OSINTtechnical, może to być "prezent" od Serbii. Wyjaśniamy, co to za rakiety i jakie mają możliwości.