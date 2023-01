Marynarka Wojenna USA zatrzymała łódź rybacką. Ilość "kałasznikowów" robiła wrażenie

Z dostępnych informacji wynika, że łódź rybacka płynęła trasą, która historycznie była wykorzystywana do przemytu nielegalnych ładunków dla rebeliantów Huti w Jemenie. Na jej pokładzie znajdowało się sześć osób. Byli to obywatele Jemenu. W przejęciu do którego doszło 6 stycznia uczestniczył zespół abordażowy Marynarki Wojennej USA z okrętu patrolowego USS Chinook (PC 9). Wspierały go załogi okrętu USS Monsoon (PC 4) i niszczyciela rakietowego USS The Sullivans (DDG 68).