Ukraiński BM-21 Grad uszkodzony. Winowajcą problemy z amunicją

Jedna rakieta stosowana w wyrzutni BM-21 Grad w najbardziej powszechnej wersji odłamkowo-burzącej zawiera głowicę o masie 19 kg mającą około 30 m pole rażenia. Jeśli doszłoby do tej eksplozji, to ta zaowocowałaby reakcją łańcuchową detonującą resztę niewystrzelonych rakiet. W tym przypadku na szczęście do tego nie doszło, ale w wyrzutni została uzbrojona rakieta.

Jest to po prostu zmodyfikowana sześciokołowa ciężarówka Ural-375D z zamontowaną z tyłu 40-prowadnicową rurową wyrzutnią rakiet kal. 122 mm. Jest to system niekierowany zdolny do ostrzału celów odległych o 21 km, ale z czasem powstały też rakiety o wydłużonym zasięgu do ponad 30 km.