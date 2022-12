Francuskie haubice TRF1 ostrzeliwują Rosjan. Trójstrzałowa salwa to 15 sekund

Konstrukcyjne i wiekowo francuskie działo TRF1 w kal. 155 mm jest w wielu aspektach zbliżone do FH-70 będącego wspólnym dziełem Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec. Franzu pokazali haubicę TRF1 w 1979 roku, ale do służby zostało wprowadzone dopiero dekadę później. Haubice TRF1 zostały z czasem zastąpione we Francji przez samobieżne Caesary i część została przekazana do głębokiego składowania lub została sprzedana do Arabii Saudyjskiej, Cypru Maroko i Senegalu. Ukraina otrzymała sześć haubic TRF1.