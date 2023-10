Odważne plany USA. Uważają, że to dla nich jedyna szansa

Drukarki 3D mają więc posłużyć w okrętach podwodnych USA do produkcji m.in. zaworów, które stanowią jeden z kluczowych elementów zapewniających niezakłóconą pracę jednostki. Defense Express zwraca z kolei uwagę na zaufanie wobec druku 3D. "Wykorzystuje się go nie tylko w sprzęcie wojskowym, ale w okrętach podwodnych, które mają znaczące wymagania dotyczące niezawodności " – czytamy.

Amerykanie wykorzystają komponenty produkowane przez drukarki 3D w okrętach podwodnych klasy Columbia , które mają zastąpić Ohio. Te pierwsze to jednostki, które są zdolne do przenoszenia międzykontynentalnych rakiet balistycznych (SLBM) i stanowią podstawę amerykańskiego bezpieczeństwa nuklearnego .

Plany USA zakładają, że okręty Columbia zastąpią Ohio od 2027 r. To sprzęt, którego wyporność w zanurzeniu wynosi ponad 20 tys. t i osiąga długość ok. 170 m przy szerokości 13 m. W okrętach Colubia mieści się załoga składająca się ze 155 oficerów i marynarzy. Główne uzbrojenie jednostek stanowią wyrzutnie rakietowe pocisków SLBM Trident II D-5 o masie startowej przekraczającej 58 tys. kg i rozpędzające się do prędkości 21 tys. km/h. To broń, która jest w stanie pokonać 4 tys. mil morskich (ok. 7,4 tys. km) z pełnym ładunkiem.