Miliardy dolarów w sprzęcie. Poważne problemy amerykańskiej armii

Z raportu, na który powołuje się DefenseOne wynika, że amerykańska Agencja Logistyki Obronnej (DLA) przechowywała w lipcu 2022 r. 2,17 mln części i komponentów do naprawy systemów walki naziemnej . Wśród nich wymieniane są m.in. silniki i skrzynie biegów do czołgów i pojazdów opancerzonych. Łączna wartość wszystkich elementów wynosi 3,8 mld dolarów .

Jak się jednak okazuje, aż 67 proc. wszystkich stanów magazynowych o wartości 1,3 mld dolarów, było przechowywanych w nieodpowiedni sposób , czyli taki, który wykazywał "krytyczne niedopatrzenia, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przechowywania" określanymi przez przepisy USA. Dla tamtejszej armii to spory problem, bowiem nieprawidłowe przechowywanie sprawia, że komponenty mogą ulegać zniszczeniu i wymagać naprawy przed użyciem.

W USA problem z magazynowaniem sprzętu dotyczy nie tylko sposobu, w jaki krytyczne dla maszyn komponenty są przechowywane. Jeszcze podczas październikowej konferencji Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych Gabe Camarillo, podsekretarz tamtejszej armii, twierdził, że wojsko ma tyle sprzętu, że nie wiadomo, gdzie jest on gromadzony .

Drogocenne podzespoły i komponenty magazynowane na zewnątrz to natomiast problem, z którego mogą wynikać poważne usterki. Ich obecność może z kolei determinować trudności z serwisowaniem ważnych dla armii pojazdów. Dziennikarz DefenceOne Sam Skove zauważa, że "błędy w przechowywaniu powodują pogorszenie stanu lub zwiększają ryzyko pogorszenia, co prowadzi do potencjalnie kosztownych prac mających na celu przywrócenie lub zakup nowego materiału".