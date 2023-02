Marynarka Wojenna USA znowu to zrobiła. Przemyt broni udaremniony

Amerykanie przekazali , że 15 stycznia udało się zatrzymać kolejny transport broni pochodzącej z Iranu i zmierzającej do Jemenu. Tym razem rzekomi "rybacy" próbowali nielegalnie przewieźć 3000 karabinków szturmowych (zdjęcia opublikowane przez CENTCOM sugerują, że były to karabinki AK-47, nazywane powszechnie "kałasznikowami"), 578 tys. sztuk amunicji i 23 zaawansowane przeciwpancerne pociski kierowane.

To kolejny sukces CENTCOM-u i partnerskich sił morskich, które dbają o bezpieczeństwo w regionie. Z komunikatu prasowego wynika, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przemytnicy próbowali przewieźć do Jemenu ponad 5000 sztuk broni i 1,6 miliona sztuk amunicji. Były to głównie wspomniane karabinki AK-47. Niektóre źródła podają, że jest to najczęściej używana broń na świecie, ale tak naprawdę trudno zweryfikować takie twierdzenie. Warto jednak przyjrzeć się, co wpływa na tak dużą popularność tych karabinków szturmowych.