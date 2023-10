Bombowce z USA w Europie. Nie wiadomo, co będą tutaj robić

Po wielu latach prac, pierwszy oblot "kości" nastąpił 23 grudnia 1974 r. Lot dotyczył jednak wersji B-1A, która ostatecznie nie trafiła do produkcji, ale posłużyła jako platforma badawcza do rozwoju docelowego B-1B. Bombowce Lancer osiągnęły pełną zdolność bojową dopiero 1 października 1986 r. , a ostatni wyprodukowany egzemplarz trafił do służby dwa lata później, w 1988 r.

Konstrukcja B-1B jest unikalna ze względu na zmienną geometrię skrzydeł . Mogą one być ustawione pod różnymi predefiniowanymi kątami (15, 25, 45, 55, 67,7 stopni) i służy to zapewnieniu maksymalnego zasięgu przy jednoczesnym osiąganiu maksymalnie dużych prędkości naddźwiękowych poprzez zmniejszenie oporów powietrza.

"Kości" są uznawane za jedne z najgłośniejszych samolotów na świecie, bowiem podczas startu generują ciągły hałas o natężeniu nawet 140 dB. Za napęd odpowiadają cztery silniki General Electric F101-GE-102 o ciągu ok. 65 kN (136 kN z dopalaniem) każdy. Dzięki temu B-1B osiąga prędkość 1,25 Ma (1330 km/h) i wznosi się na wysokość do 18 tys. m. Zasięg "kości" to natomiast 12 tys. km, co oznacza, że bombowiec wyposażony w niemal 90 tys. kg paliwa może przenosić broń (w trzech komorach bombowych i sześciu węzłach uzbrojenia) w lotach międzykontynentalnych.