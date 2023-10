USA nadal się uczą. Wyciągają wnioski z wojny w Ukrainie

Cytowany przez Defense One Rainey wyjaśnia, że "nic nie wskazuje na to, że wysiłki modernizacyjne w armii nie poszły we właściwym kierunku". Identyfikowane w Ukrainie systemy walki elektronicznej (EW) rozwijają się w "niespotykanym dotąd tempie i skali". Z tego powodu USA muszą modernizować swoje plany rozwojowe, aby dotrzymać kroku rozwojowi innych broni na całym świecie.

Defense One zwraca też uwagę, że amerykańskie wojsko ma na uwadze konieczność modernizacji maszyn, aby zagwarantować im możliwie szybkie działanie, a co za tym idzie – skróci czas reakcji w warunkach zagrożenia. Jako przykład podano artylerie holowane, które nierzadko potrzebują przynajmniej 10 minut, aby przygotować je do ostrzału lub złożyć do pozycji gotowej do transportu. "Nadal musimy modernizować nasze systemy ogniowe, ale też musimy szukać robotycznych rozwiązań do artylerii" – wyjaśnił Rainey.