Rosjanie zdobyli amerykański pojazd. Będą go badać

Amerykański wóz bojowy M2A2 ODS Bradley to potężna maszyna ważąca 27 ton. Jej sercem jest wysokoprężny silnik Cummins VTA-903T o mocy na poziomie 600 KM, umożliwiający rozpędzenie jej do ok. 60 km/h. Wzmocniony pancerz reaktywny z przodu chroni przed ostrzałem z armat automatycznych 2A42 kal. 30 mm i granatników przeciwpancernych RPG-7.