"Słoniowy spacer". Amerykanie pokazali swoje U-2

"Słoniowy spacer" to termin, którego historia sięga czasów II wojny światowej. Wówczas to duże floty alianckich bombowców gromadziły się na misje z wykorzystaniem nawet 1 tys. samolotów. To skoordynowany pokaz gotowości i siły militarnej, wymagający niezwykłej precyzji. Na pasie startowym umieszcza się mnóstwo maszyn w niewielkich odległościach od siebie, a następnie jedna za drugą wznoszą się w powietrze.