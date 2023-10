Nowa perła US Army. Lekki czołg M10 Booker

Dowództwo US Army zaprezentowało lekki czołg M10 Booker w czerwcu 2023 r. Podczas październikowych targów AUSA zaprezentowano tę maszynę w pełnej krasie.

M10 Booker to ważący 42 tony czołg, którego producentem jest spółka General Dynamics Land Systems. Powstał z okazji 248-lecia powstania amerykańskich wojsk lądowych, a pierwsza partia, licząca 26 egzemplarzy, ma zostać dostarczona jeszcze przed końcem 2023 r. W armii będzie pełnił funkcję swego rodzaju "pomostu" pomiędzy wozami M1128 Mobile Gun System a czołgami M1A2 Abrams. Do 2035 r. amerykańska armia chce dysponować co najmniej 500 takimi maszynami.